Američan dostane odškodnění 14 milionů dolarů za 37 let neoprávněného věznění

Rada floridského města Tampa přiřkla 56letému Američanovi Robertu DuBoiseovi odškodnění 14 milionů dolarů (asi 330,5 milionu korun) za 37 let, která neprávem strávil ve vězení za znásilnění a vraždu. Činy přitom nespáchal.

DuBoise byl v srpnu 1983 odsouzený za vraždu a znásilnění 19leté Barbary Gramsové. V září 2020 nicméně díky důkazům ze stop DNA vyšlo najevo, že činy spáchala dvojice mužů z Floridy Amos Robinson a Abron Scott, kteří si už v té době odpykávali doživotní tresty za jinou vraždu, kterou v témže roce v 80. letech spáchali.

„Je mi líto rodin, které tak dlouho čekaly, než se dočkaly skutečného zadostiučinění. Byl jsem 37 let ve vězení za něco, co jsem nespáchal. To se děje, když se policie zaměří na nesprávného člověka a vymýšlí si důkazy, aby pasovaly na její teorie, a pořádně se nesnaží dopátrat pravdy,“ řekl CNN DuBoise před čtyřmi lety, když nové důkazy vyšly najevo.

Čtrnáctimilionové odškodné muž dostane v průběhu tří let, přičemž první výplatu devíti milionů dolarů (asi 212 milionů korun) obdrží do poloviny března.

„Jak byste se cítili, kdybyste strávili 14 600 dnů ve vězení a každý z nich s vědomím, že jste nevinní?“ tázal se svých kolegů radních na zasedání v Tampě Charlie Miranda.

Šéf místní policie Lee Bercaw v prohlášení upozornil, že od 80. let nastal značný pokrok v metodách vyšetřování, které zajistí vyšší přesnost a spolehlivost. „Jsme si vědomi trvalých následků tohoto případu, především na pana DuBoiseovi,“ řekl Bercaw. (ČTK)