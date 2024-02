V Mnichově končí bezpečnostní konference, hlavním tématem byla Ukrajina

Někdejší šéf agentury Evropské unie pro ochranu vnějších hranic bude ve volbách do Evropského parlamentu kandidovat za francouzskou krajně pravicovou stranu Národní sdružení (RN). Fabrice Leggeri to oznámil dnes. Vedl agenturu Frontex od roku 2015 až do roku 2022, kdy odstoupil za skandálu kolem vytlačování migrantů z EU.