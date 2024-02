Paroubek se stal předsedou České suverenity, jež užívá značku ČSSD

Předsedou strany Česká suverenita sociální demokracie, která užívá tradiční značku sociálních demokratů ČSSD, se dnes stal bývalý premiér a předseda bývalé ČSSD (nyní SOCDEM) Jiří Paroubek. Jednomyslně ho zvolili delegáti mimořádného stranického sjezdu v Praze, kterého se jako host účastní i bývalý prezident Miloš Zeman.

Paroubka na pozici předsedy nominovaly všechny krajské organizace České suverenity sociální demokracie. Dosud stranu vedla Jana Volfová, někdejší sociálnědemokratická poslankyně. Ta se nyní uchází o funkci statutární místopředsedkyně.

Česká strana sociálně demokratická změnila název na Sociální demokracii (SOCDEM) loni v červnu, a to po 30 letech. Volfová posléze oznámila, že svou Českou suverenitu přejmenovala na Českou suverenitu sociální demokracie a bude využívat zkratku ČSSD. Šéf SOCDEM Michal Šmarda to tehdy označil za jednoznačné porušení ochranné známky, jeho strana podala žalobu.

Paroubek svůj dnešní projev založil zejména na kritice současné vlády Petra Fialy (ODS). Žádný kabinet v historii samostatné České republiky podle něj nebyl tak personálně slabý a podléhající zahraničním vlivům. Uvedl, že vláda přilévá do ohně, pokud jde o konflikt ve východní Evropě, který „zástupně vypadá jako konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou“, ale jde podle Paroubka ve skutečnosti o konflikt mezi Ruskem a USA, respektive kolektivním Západem. Válku označil za zbytečnou jako každou, v níž umírají lidé.

Česko se podle expremiéra kvůli Fialově vládě stalo „trapným pěšákem ve hře velmocí“. Zkritizoval kabinet za vysokou inflaci, „militarizaci státního rozpočtu“ či za plán na možnou výstavbu hned čtyř jaderných bloků. Prezidenta Petra Pavla pak kritizoval za jeho apel na přijetí eura. Levice v ČR je podle Paroubka roztříštěná. Pro Českou suverenitu sociální demokracii je podle něj důležité se dobře připravit na podzimní krajské volby, hlavním cílem jsou ale sněmovní volby v roce 2025. Strana bude muset dotvořit svoji celostátní strukturu či hledat skutečné odborníky, kteří by pomohli zkvalitnit program, uvedl.

Paroubek (71) byl premiérem zhruba rok a půl v letech 2005 a 2006, před tím zastával asi osm měsíců funkci ministra pro místní rozvoj. ČSSD vedl Paroubek přibližně čtyři roky do června 2010. Pod Paroubkovým vedením ČSSD vyhrála krajské a senátní volby v roce 2008 a volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010, do vlády ale tehdy stranu nedovedl a na stranickou předsednickou pozici rezignoval. Na podzim 2011 z ČSSD vystoupil a založil novou politickou stranu Národní socialisté – levice 21. V ní působil zhruba pět let, následně se v roce 2017 neúspěšně pokoušel o návrat do ČSSD. Loni v prosinci Paroubek oznámil, že plánuje vstup do strany Volfové, členskou přihlášku podal v Ústeckém kraji. Vede také spolek Nespokojení. (ČTK)