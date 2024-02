Někdejší šéf agentury Evropské unie pro ochranu vnějších hranic bude ve volbách do Evropského parlamentu kandidovat za francouzskou krajně pravicovou stranu Národní sdružení (RN). Fabrice Leggeri to oznámil dnes. Vedl agenturu Frontex od roku 2015 až do roku 2022, kdy odstoupil za skandálu kolem vytlačování migrantů z EU.

Na kandidátce strany Marine Le Pen bude 55letý Francouz figurovat na třetím místě, informovala agentura AFP. V rozhovoru s nedělníkem Journal du Dimanche uvedl, že RN má plán, jakož i schopnost jej naplnit.

Stranu do eurovoleb vede europoslanec Jordan Bardella a aktuálně je ve Francii favoritem. Ve všech průzkumech je na prvním místě s preferencemi kolem 30 procent a výrazným náskokem před koalicí zahrnující i stranu Obnova francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

„Jsme odhodláni bojovat proti migrační záplavě, kterou Evropská komise a eurokrati nepovažují za problém, nýbrž spíše za projekt. To mohu dosvědčit,“ řekl Leggeri.

Frontex pod jeho vedením čelil obviněním, že se podílí na vytlačování migrantů u hranic EU, což odporuje mezinárodnímu humanitárnímu právu. Zejména se podezření týkalo Řecka, kde pobřežní stráž vyháněla migranty směrem k Turecku. Záležitost vyšetřoval Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), který podle pozdějších zjištění médií dospěl k závěru, že Leggeri nad praktikou zavíral oči a o případech lhal v Evropském parlamentu. (ČTK)