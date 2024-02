Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil požadavky teroristického hnutí Hamás za odpoutané od reality. Lídr Hamásu vyhlásil, že kromě stažení izraelské armády chce hnutí zastavení blokády Gazy a propuštění Palestinců z izraelských věznic.

„Nepřestaneme, dokud všechny nezničíme“

„Nepřestaneme, dokud všechny nezničíme,“ řekl premiér podle zpravodajského webu Times of Israel s odkazem na Hamás. Ohradil se přitom proti výhradám, které zaznívají i od izraelských spojenců v souvislosti s plánovaným útokem na město Rafáh na jihu Gazy. Netanjahu uvedl, že vzkázal americkému prezidentovi Joeu Bidenovi, že izraelská armáda tuto operaci podnikne.

Podrobnosti ohledně svého plánu Netanjahu neuvedl. Podle agentury AFP nicméně dodal, že operace proběhne i v případě dohody s Hamásem o propuštění rukojmích, které palestinští ozbrojenci zadrželi při útoku na izraelské území 7. října.

Netanjahu je pod sílícím tlakem, aby uzavřel dohodu o klidu zbraní po více než čtyřměsíčním tažení proti Hamásu. Takový vývoj by usnadnil přísun humanitární pomoci pro více než dva miliony Palestinců, kteří před boji nemají kam uprchnout.

Hamás, který Západ považuje za teroristickou organizaci, však klade i další požadavky. Vůdce jeho politického křídla Ismáíl Haníja dnes zopakoval, že přijme pouze stažení izraelské armády, zastavení blokády Pásma Gazy a propuštění palestinských vězňů odpykávajících si dlouhé tresty v Izraeli.

Pouze ústupky Hamásu umožní pokrok

Netanjahu podle TOI řekl, že pouze ústupky ze strany Hamásu umožní pokrok v jednání. Mezitím izraelská armáda i dnes pokračovala v bombardování Gazy, píše agentura Reuters, podle níž obyvatelé a zdravotníci hlásili desítky mrtvých a zraněných.

Izraelci také oznámili, že při razii ve městě Chán Júnis v areálu největší nemocnice, která aktuálně v Gaze funguje, zadrželi 100 lidí podezřelých ze zapojení do bojů proti Izraeli. Podle místního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem skončil v zajetí „velký počet“ zdravotníků.

Izrael se při pozemní operaci zaměří právě na Rafáh

Izraelská vláda již několik dní avizuje, že její pozemní operace se zaměří na Rafáh, který označuje za poslední baštu Hamásu v Pásmu. Humanitární organizace i západní představitelé varují, že takový postup by mohl mít katastrofální následky vzhledem k tomu, že do Rafáhu před boji utekl asi milion lidí. Biden v pátek uvedl, že doufá, že Izrael „masivní pozemní invazi“ nespustí.

Netanjahu dnes řekl, že Izraelci by „samozřejmě“ předtím umožnili civilistům evakuovat se do „bezpečných oblastí“, píše deník Haarec. Kde by lidé ve zcela zdevastované Gaze našli bezpečí, však nebylo jasné. (České noviny)