Podle médií není jasné, zda Trump má peníze, jež mu soudy nařídily vyplatit

Minulý rok Donald Trump pod přísahou řekl, že jeho finanční rezervy přesahují 400 milionů dolarů (skoro 9,5 miliard Kč). Pokud tomu tak skutečně je, mohl by nyní o veškeré úspory přijít kvůli trojici verdiktů v občanskoprávních procesech.

Média upozorňují, že rozhodnutí pro něj mají finanční důsledky, i když se proti nim odvolává.

Nejdříve loni porota nařídila Trumpovi zaplatit pět milionů dolarů novinářce Jean Carroll za to, že ji před lety sexuálně napadl a pak ji v této souvislosti pomluvil. Letos v lednu jiná porota ve stejné věci přisoudila ženě odškodné přes 83 milionů dolarů. Právní výdaje mezitím exprezidenta, který se chce letos vrátit do Bílého domu, stály další desítky milionů dolarů.

V pátek pak přišel dosud největší úder, když newyorský soudce v kauze nekalých praktik firmy Trump Organization nařídil bývalému šéfovi Bílého domu a jeho firmám zaplatit asi 355 milionů dolarů. Zpravodajská společnost BBC upozorňuje, že konečná částka by mohla být ještě o 100 milionů vyšší, když se započítají úroky.

Dohromady by měl zaplatit 500 milionů dolarů

Dohromady by se tak jednalo o více než 500 milionů dolarů. Zda Trump takovou částkou disponuje, není jasné. Jeho firma není akciovou společností a sám politik nezveřejňuje svá daňová přiznání, takže jeho finanční zázemí není známé, upozorňuje web Politico.

Při výpovědi v rámci přípravy na proces ohledně jeho podnikání Trump prohlásil, že má okamžitě k dispozici přes 400 milionů dolarů a že tyto úspory „každý měsíc velmi výrazně stoupají“. Celkově se odhaduje, že Trumpovo jmění v uplynulých letech dosahovalo alespoň dvou miliard dolarů. I proto zřejmě deník New York Times (NYT) v pátek uvedl, že bankrot exprezidentovi nehrozí.

Připravuje se na možnou sérii trestních procesů

Série verdiktů pro něj však představuje značnou finanční ránu v době, kdy se navíc připravuje na možnou sérii trestních procesů. Proti verdiktům ohledně žalob novinářky Carroll se odvolává a odvolání avizoval i proti stamilionové pokutě, to ovšem neznamená, že pro něj verdikty nemají bezprostřední důsledky.

Po loňském rozhodnutí o pětimilionovém odškodném celou sumu poskytl soudu a v dalších dvou kauzách nyní musí učinit to samé, případně najít třetí stranu, která za něj bude ručit, píše Politico. Podle NYT se v tomto směru po pátečním verdiktu rozběhla 30denní lhůta, přičemž Trumpovi situaci komplikuje i soudní nařízení, které mu na tři roky zakazuje sjednávání půjček.

Prodat nemovitost nebo jiná aktiva

Média spekulují, že exprezident by mohl být kvůli pokrytí verdiktů donucen prodat některou ze svých nemovitostí nebo jiná aktiva. „Kdyby Trump nebyl schopen obnos složit ani si zajistit dluhopis, pak by verdikt okamžitě nabyl platnosti a šerif by mohl Trumpovi začít zabavovat majetek,“ uvádí Politico o pátečním rozhodnutí.

Web dodává, že zatímco v souvislosti s právními výdaji dosud exprezident spoléhal na příspěvky na svou předvolební kampaň, využití těchto prostředků na zaplacení odškodného či pokuty by bylo výrazně složitější. „Nehledě na to, že Trumpovy PAC (anglická zkratka pro organizace vybírající politické příspěvky; pozn. ČTK) by na verdikty možná neměly,“ podotýká Politico. (České noviny)