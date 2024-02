Tisíce lidí se shromáždily v centru Záhřebu na protivládní demonstraci

Tisíce lidí se dnes shromáždily v centru chorvatského hlavního města Záhřebu na demonstraci proti vládě dlouholetého premiéra Andreje Plenkoviče. Levicová opozice, která protest svolala, požadovala předčasné volby. Kabinet pravicového premiéra rovněž viní z korupce.

„Stačilo! Volby hned!“

Demonstraci s názvem „Stačilo! Volby hned!“ uspořádalo jedenáct levicových a liberálních opozičních stran na protest proti nedávnému jmenování kontroverzního soudce Ivana Turudiče do funkce nejvyššího státního zástupce. Podle chorvatských médií udržoval Turudić vazby na osoby vyšetřované z korupce; on sám to ale opakovaně popřel.

Demonstranti dnes zcela zaplnili záhřebské Náměstí Svatého Marka, kde sídlí chorvatská vláda i parlament. Média jejich počet odhadla na tisíce. Na transparentech bylo možné zahlédnout nápisy jako „Rubikon byl překročen“ či „Dost bylo korupce a zločinu“. Agentura AP shromáždění označila za největší protivládní protest v Chorvatsku za poslední roky.

Chorvaty letos čekají troje volby

Chorvaty letos čeká supervolební rok, vybírat budou poslance i prezidenta a rovněž své zástupce v Evropském parlamentu. Parlamentní volby by se měly uskutečnit nejpozději do 22. září, jejich přesný termín ale zatím stanoven nebyl. Opozice požaduje, aby se konaly dříve.

Jmenování Turudiče generálním prokurátorem prosadil premiér Plenković, který stojí v čele vlády i pravostředové strany Chorvatské demokratické společenství (HDZ) od roku 2016. Sám Turudić krátce po nástupu do funkce vyvolal pobouření svým odmítavým postojem ke spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO), který vyšetřuje možné poškozování finančních zájmů EU. Členy EPPO je 22 z 27 členských států EU včetně Chorvatska nebo Česka. (ČTK)