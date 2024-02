Trump má zaplatit 355 milionů dolarů za podvádění s nemovitostmi

V případu nadhodnocování majetku Donalda Trumpa padl rozsudek. Exprezident má zaplatit 355 milionů dolarů (přes osm miliard korun), jeho synové Eric a Don po čtyřech milionech a bývalý finanční ředitel Weisselberg 1 milion dolarů. Obžaloba žádala 370 milionů dolarů.

Donald Trump. Foto: Bílý dům

Rozhodnutí soudce Arthura Engorona také exprezidentovi zakazuje na tři roky vést podnik ve státě New York. Trumpovým dospělým synům uložil newyorský soudce pokuty ve výši čtyř milionů dolarů, podle Reuters jim na dva roky zakazuje vést v New Yorku podnik.

Drtivá porážka pro Trumpa

Deník New York Times to označil za drtivou porážku pro Trumpa, která by mohla vymazat jeho finanční rezervy.

Verdikt oznámený po několikatýdenním občanskoprávním procesu, který skončil minulý měsíc, odpovídá návrhu newyorské generální prokuratury, která požadovala pokutu ve výši 370 milionů dolarů. Soudce už před začátkem hlavní části procesu uznal hlavní tvrzení prokuratury, tedy že firma Trump Organization roky vytvářela nepravdivá majetková přiznání, v zásadě se tak čekalo pouze na výši trestu.

„Jejich naprostý nedostatek lítosti a výčitek hraničí s patologičnem,“ uvedl Engoron ve zdůvodnění vysoké pokuty. „Jsou obviněni pouze z toho, že zveličili hodnotu svého majetku, aby vydělali víc peněz. Záznamy to znovu a znovu prokazují. Je to všední hřích, nikoli smrtelný hřích… Přesto jsou žalovaní neschopni přiznat vlastní chybu,“ napsal.

Synové dostali rovněž pokutu a zákaz podnikání v New Yorku

Kromě Trumpa, který chce v listopadu bojovat o znovuzvolení do Bílého domu, byly žalováni také jeho synové a vysoce postavení činitelé Trump Organization Donald mladší a Eric, jakož i další společnosti nesoucí rodinné jméno. Celkově uložené pokuty dosahují asi 364 milionů dolarů, píše agentura AP, z toho přibližně 355 milionů se týká exprezidenta a jeho firem.

Zákaz vést firmu či zastávat vysoké podnikatelské posty dostali také jeho dospělí synové, a to na dva roky. Oba také mají zaplatit po čtyřech milionech dolarů. Soudce nicméně nenařídil rozpuštění Trumpových firem, informuje AP. (CNN, ČTK)