Policie zadržela téměř dvě desítky lidí, kteří se v ruských městech účastnili piet na památku opozičního politika Alexeje Navalného, jehož smrt dnes oznámila ruská vězeňská služba. Některé zadržené už policie propustila.

Lidé v Rusku přinášejí květiny nejčastěji k památníkům obětí politických represí, někteří vystoupili i na osamocených protestech s transparenty. Informoval o tom dnes server Meduza nebo stanice BBC na svém ruskojazyčném webu.

Kvůli akcím na památku Navalného bylo v Nižním Novgorodu zadrženo nejméně deset lidí, píše Meduza s odvoláním na server OVD-Info, který se zaměřuje na monitorování případů zadržených lidí v zemi. Lidé v tomto městě nosili květiny mimo jiné k památníku novinářky Iriny Slavinové, která se v roce 2020 upálila poté, co policie prohledala její byt.

Dalších několik lidí policie zadržela v Moskvě, krom jiného u takzvaného soloveckého kamene, památníku obětí velkého teroru v 30. letech minulého století, který se nachází v centru metropole a nedaleko sídla tajné služby FSB. Moskevská prokuratura mezitím obyvatele varovala, aby se lidé neúčastnili nepovolených shromáždění.

People in Moscow today lining up to lay flowers for Navalny, the only form of silent protest the state will tolerate today. You can see how shell-shocked they are pic.twitter.com/9gFX86pHko

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) February 16, 2024