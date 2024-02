Prezident Pavel jednal s americkou zmocněnkyní pro Ukrajinu a prezidentem Černé hory

Český prezident Petr Pavel dnes v Mnichově na úvod třídenní bezpečnostní konference jednal s americkou zmocněnkyní pro hospodářskou obnovu Ukrajiny Penny Pritzker a také o unijních aspiracích Černé Hory s tamní hlavou státu Jakovem Milatovičem.

V sobotu Pavel plánuje setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

„Shodli jsme se na tom, že s obnovou Ukrajiny nemůžeme čekat na konec války a musíme ji vést podle koordinovaného plánu,“ napsal Pavel na síti X o jednání s Pritzker.

V rozhovoru s Milatovičem pak Pavel prohlásil, že Česko jednoznačně podporuje vstup této balkánské země do Evropské unie. Rovněž ocenil přínos Černé Hory pro společnou obranu NATO.

Černá Hora je členem Severoatlantické aliance od roku 2017, na vstup do EU prozatím čeká. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen loni v říjnu ocenila pokrok Černé Hory na cestě do Unie, kdy prohlásila, že tato země je v přístupových rozhovorech z kandidátských zemí nejdál. Milatović věří, že jeho země by se mohla stát členským státem EU do roku 2030. (ČTK)