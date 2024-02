Ve věku 80 let zemřel výtvarník Aleš Lamr

Ve věku 80 let dnes zemřel významný český výtvarník, grafik, sochař a keramik Aleš Lamr. Do povědomí se zapsal spoluprací s Václavem Havlem, realizoval také řadu významných prací v architektuře.

Aleš Lamr. Foto: Archiv rodiny Aleše Lamra

Lamr se narodil 12. června 1943 v Olomouci, v rodině žijící několik generací v Litovli, z rodu kamnářů a keramiků, kteří jsou v tomto oboru dodnes činní.

V letech 1960–64 vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu, oddělení prostorového výtvarnictví v Brně u prof. J. A. Šálka. Poté působil krátce na Barrandově u filmu jako asistent režie.

Od roku 1968 byl registrován v tehdejším SČVU, nyní v Unii výtvarných umělců, jako volný výtvarník. Větší cesty do ciziny uskutečnil v letech 1969 do Švédska, 1975 do Francie, 1979 do USA, poté i častější cesty po západní Evropě.

Pracoval také jako grafik, sochař a keramik. Realizoval řadu významných prací v architektuře. Do povědomí veřejnosti se zapsal spoluprací s Václavem Havlem.

Poslední rozloučení proběhne v úzkém rodinném kruhu.

Ve dnech 4. 5. – 28. 7. 2024 proběhne výstava Tři Lamři v Galerii Ludvíka Kuby v Poděbradech, která představí aktuální tvorbu Aleše Lamra a jeho synů Hanuše a Jana.