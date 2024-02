Julija Navalnaja vyzývá ke společnému boji proti ruskému režimu

Manželka ruského opozičníka Alexeje Navalného Julija Navalnaja na bezpečnostní konferenci v Mnichově vyzvala ke společnému boji proti ruskému režimu. Smrt svého muže nepotvrdila. „Pokud je to pravda, chci, aby Putin, jeho okolí, Putinovi přátelé a jeho vláda věděli, že ponesou odpovědnost za to, co udělali naší zemi, mé rodině a mému manželovi. A ten den přijde velmi brzy.“

Navalny's wife Yulia at the Munich security conference:

"If it's true, I want Putin, his entourage, Putin's friends and his government to know they will be held responsible for what they have done to our country, my family, and my husband. And that day will come very soon." pic.twitter.com/ivZnoGwzr6

