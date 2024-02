Scholz a Zelenskyj podepsali dohodu o bezpečnostní spolupráci

Německý kancléř Olaf Scholz a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes v Berlíně podle očekávání podepsali bilaterální dohodu o bezpečnostní spolupráci. Informuje o tom agentura Reuters.

I am starting two important days. Meetings with partners in Germany and France, new agreements, and the Munich Security Conference. A new security architecture for Ukraine, as well as new opportunities. We are making every effort to end the war as soon as possible on fair… pic.twitter.com/YNbdIffPK5

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 16, 2024