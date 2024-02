Čaputová podepsala změny v trestním právu, nechá je přezkoumat ústavním soudem

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová podepsala změny v trestním právu, současně ale oznámila, že zákon nechá přezkoumat ústavním soudem a požádá o pozastavení jeho platnosti. Koalici vyčítá, že změny schválila ve zkráceném legislativním jednání, ke kterému podle ní neměla důvody.

Foto: TASR/Profimedia

Nevyužití práva veta k zákonu Čaputová zdůvodnila tím, že ústavní soud bude mít více času na prozkoumaní novely. Ta počítá až na výjimky se snížením trestních sazeb za korupci či hospodářskou kriminalitu a se zkrácením promlčecích lhůt trestných činů, a to už od poloviny března. O pět dnů později by pak měl být zrušen elitní útvar prokuratury, který vykonává dozor také nad vyšetřováním kauz, mimo jiné z doby dřívějšího vládnutí strany Směr-sociální demokracie nynějšího premiéra Roberta Fica.

Pokud by novela vstoupila byť i jen na čas v platnost, mnozí občané by se podle Čaputové nedostali k náhradě škody a mnozí pachatelé by už nikdy nebyli potrestáni.

„Přestaňme se už dohadovat a nechme rozhodnout Ústavní soud,“ řekla Čaputová s poznámkou, že novelu musela podepsat, i když s ní nesouhlasí. (ČTK, Denník N)