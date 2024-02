Ukrajinské velení hlásí urputné boje z Avdijivky, média spekulují o stažení

Ukrajinské a ruské jednotky svádějí urputné boje v Avdijivce na východě Ukrajiny, tvrdí ukrajinský generál Olexandr Tarnavskyj, který jako velitel uskupení Tavrija velí danému úseku fronty. Ukrajinské jednotky ve městě podle mluvčího 3. brigády čelí intenzivnímu bombardování, a to i fosforovou municí.

Podle portálu BBC News přibývá signálů postupného stahování ukrajinských sil ze zničeného města, ale oficiální prohlášení v tomto smyslu dosud nezaznělo.

Situace v Avdijivce je složitá, ale zůstává zvládnutelná, uvedl generál Tarnavskyj. „Uvnitř města se odehrávají urputné boje, ukrajinští vojáci vynakládají veškeré síly a prostředky, aby zadrželi nepřítele,“ dodal.

„Nepřítel začíná používat fosfor. Zvětšilo se využívání řízených leteckých bomb KAB, což je mnohem horší než palba děl. Jsou to pumy o váze čtvrt i půl tuny. Za den spadne padesátka i více bomb. To je velmi velké množství na tak malý prostor, který držíme,“ řekl v televizi Oleksandr Borodin, mluvčí 3. samostatné útočné brigády, která byla nedávno poslána do Avdijivky jako posila. „To vše pokračuje, intenzita jen roste,“ dodal podle serveru Ukrajinska pravda.

Jednotka zveřejnila na sociální síti Telegram záběry z avdijivské koksovny, která bývala největší v Evropě. Na videu je vidět černý dým stoupající – jak vyplývá z textu – ze zasažených nádrží s topným olejem. „Jedovatý smog se šíří po celém areálu závodu. To je teď nový domov Třetí útočné brigády,“ uvedla jednotka. Dodala, že dnem i nocí čelí bombardování, ostřelování dělostřelectvem a raketomety a útokům obrněných vozidel a pěchoty, ale nadále drží obranu a nepříteli způsobuje obrovské ztráty.

Boje mezi ukrajinskou a ruskou armádou pokračují i na jiných místech fronty. Ukrajinský generální štáb dnes informoval o 95 střetech s nepřítelem během uplynulého dne, za nejtěžší podle agentury Unian označil situaci u Avdijivky a Marjinky, dvou měst ležících poblíž Doněcka, okupovaného již od jara 2014. Jejich obránci odrazili podle štábu během uplynulého dne desítky útoků ruských sil. Ohledně Avdijivky ukrajinské velení současně zmínilo „plánované posílení“ jednotek ve městě i „manévry vojsky“.

Ruská redakce BBC News na základě zpráv válečných blogerů a vyjádření vojenských představitelů odhadla, že po přerušení hlavní zásobovací trasy a obklíčení některých jednotek se ukrajinská armáda zřejmě postupně stahuje z města, které bylo z velké části zničeno. O stahování píšou nejen ruští, ale i ukrajinští vojenští komentátoři. „V Avdijivce vyhrál život a zdravý rozum,“ usoudil ukrajinský novinář Bohdan Myrošnykov s tím, že jednotka, u které je, zůstává na západním okraji města, jinde se ukrajinské síly stáhly, jinde pokračují v boji, „ale tendence je jasná“. Přes západní okraj města zůstává otevřena cesta ke stažení, dodala BBC.

O tom, že Rusové vztyčili svou vlajku nad opevněnou čtvrtí na jihu Avdijivky, informoval ukrajinský portál DeepState s tím, že tyto pozice byly v posledních dnech úplně obklíčeny, ale hlavním silám, byť ne všem, se podařilo uniknout.

I generál Tarnavskyj se podle BBC zmínil i o přípravě nových pozic a o tom, že nejvyšší hodnotou a prioritou velení jsou životy vojáků.

Ruská válka proti Ukrajině trvá už téměř dva roky. Podle odhadu ukrajinského generálního štábu ruské ztráty od února 2022 přesáhly 400 000 mužů. Podobná tvrzení znepřátelených stran nelze ve válečných podmínkách bezprostředně ověřit u nezávislých zdrojů. (ČTK)