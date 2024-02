Ukrajinský prezident Zelenskyj označil situaci na polsko-ukrajinské hranici za porušení principů solidarity. Klíčové hraniční přechody tam blokují protestující polští zemědělci.

Ve svém pravidelném proslovu ve čtvrtek večer podle portálu Ukrajinska pravda řekl, že nařídil premiérovi Denysu Šmyhalovi, aby o situaci naléhavě jednal se svým polským protějškem Donaldem Tuskem. Premiér následně o tom, že s Tuskem mluvil, informoval na sociální síti X.

„My na Ukrajině se na to, co se dělo a děje ukrajinským občanům a s ukrajinským nákladem, díváme jako na jasné porušení principů solidarity,“ řekl Zelenskyj, jehož země se už skoro dva roky brání ruské agresi. Vrátil se k nedělním incidentu, kdy polští farmáři protestující proti dovozu levnějších zemědělských produktů z Ukrajiny u hranice zastavili tři nákladní auta a na vozovku z nich vysypali část obilí. „Ukrajinské obilí na asfaltu není jen několik dramatických snímků. Je to důkaz, jak se emoce mohou stát nebezpečnými,“ uvedl ukrajinský prezident.

Premiér Šmyhal informoval, že s Tuskem mluvil hlavně o situaci na hranici a že spolu probírali i nárůst objemu dovozu zejména obilí z Ruska a dalších třetích zemí do EU. Shodli se na tom, že je potřeba zabránit tomu, aby se ruské zboží dostávalo na unijní trh.

Polští zemědělci blokády hraničních přechodů s Ukrajinou zahájili minulý pátek, kdy začal celopolský protest rolníků proti klimatické politice Evropské unie a dovozu levnějšího zboží, zejména z Ukrajiny. Poukazují na to, že kvůli tomu se jim jejich vlastní produkce nevyplácí. V protestních akcích mají v plánu pokračovat do 10. března. Už dříve hraniční přechody s Ukrajinou blokovali polští autodopravci, kteří tak dávali najevo nespokojenost s konkurencí ze sousední země. (ČTK)