Izrael odmítá diktáty ze zahraničí ohledně vztahů s Palestinci, uvedl Netanjahu

Izrael odmítá diktáty ze zahraničí ohledně trvalého urovnání vztahů s Palestinci, sdělil izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Šéf izraelské vlády svůj příspěvek na sociální síti X podle izraelských médií zveřejnil krátce po telefonátu s americkým prezidentem Joem Bidenem.

Ten vyzval Netanjahua, aby se vojenská operace izraelské armády nerozšířila na Rafáh, dokud nebude zaručena bezpečnost civilistů. Netanjahu také uvedl, že odmítá jednostranné uznání palestinského státu.

„Izrael kategoricky odmítá mezinárodní diktáty ohledně trvalého urovnání s Palestinci,“ uvedl Netanjahu. Podle měj budoucí nastavení vztahů mezi Izraelem a Palestinci může být výsledkem jedině „přímých jednání mezi stranami bez předběžných podmínek“. Podle Netanjahua Izrael také odmítá „jednostranné uznání palestinského státu“. Takový krok by totiž chápal po útocích ze 7. října jako velkou odměnu pro teroristy. Krok by podle šéfa izraelské vlády mohl znemožnit dojednání mírové dohody v budoucnosti.

Netanjahu zveřejnil na sociálních sítí svůj příspěvek krátce poté, co jeho úřad oznámil, že mluvil zhruba 40 minut po telefonu s americkým prezidentem Bidenem. Další detail úřad neuvedl. Podle zdroje z premiérovy kanceláře serveru The Times of Israel oba politici mluvili o pokračování bojů proti hnutí Hamás v Pásmu Gazy, o možném pozemním útoku izraelské armády na město Rafáh, o osudu rukojmích či o humanitární situaci v Pásmu Gazy. (ČTK)