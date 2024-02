Britští konzervativci neuspěli v doplňovacích volbách ve dvou anglických obvodech, kde měli dříve převahu. V Kingswoodu a Wellingborough zvítězili s velkým náskokem kandidáti opoziční Labouristické strany.

Vládní Konzervativní strana, která ztrácí v průzkumech i na celostátní úrovni, zaznamenala v tomto volebním období největší počet porážek v doplňovacích volbách od 60. let, píše britský tisk. Relativně vysokých výsledků dosáhli i kandidáti za stranu Reform UK, kterou založil euroskeptický politik Nigel Farage. Klesla volební účast, což je však podle tisku u doplňovacích voleb běžné.

V obvodu Kingswood uspěl labouristický kandidát Damien Egan, který dostal 44,9 procenta hlasů a nad kandidátem konzervativců Samem Bromileyem tak zvítězil s náskokem deseti procentních bodů. Ukazují to výsledky, které zveřejnil server BBC News. Přes deset procent hlasů dostal Rupert Lowe, který kandidoval za novou stranu Reform UK. Tu založil euroskeptik a jeden ze strůjců odchodu Británie z EU Nigel Farage.

Kingswood v Dolní sněmovně od roku 2010 zastupoval konzervativec Chris Skidmore, který se vzdal svého mandátu na protest proti vládní zelené politice. Egan po oznámení výsledků uvedl, že zvítězil, protože lidé znovu důvěřují Labouristické straně.

V obvodě Wellingborough zvítězila s velkým náskokem kandidátka Labouristické strany Gen Kitchenová, která dostala 45,9 procenta hlasů. Konzervativní kandidátku Helen Harrisonovou tak přeskočila o více než 20 procentních bodů. Kandidát za stranu Reform UK Ben Habib dostal 13 procent hlasů, což je nejlepší výsledek pro tuto stran v doplňovacích volbách. V obvodu skončil konzervativní poslanec Peter Bone poté, co ho parlamentní vyšetřování shledalo vinného ze šikany zaměstnanců a sexuálního obtěžování. Bone zastupoval obvod v Dolní sněmovně od roku 2005.

Šéf labouristů Keir Starmer po oznámení výsledků v obou odvodech, které označil za bašty konzervativců, prohlásil, že se jedná o „fantastické vítězství“. Podle něj se ukazuje, že lidé v Británii chtějí změnu a mají naději, že jí přinese Labouristická strana.

Stanice BBC poukázala, že pro vládní konzervativce se jedná v tomto volebním období o desátou porážku v doplňovacích volbách, což je největší počet na jedno volební období od 60. let.

Labouristé mají podle středeční prognózy nakročeno k drtivému vítězství i v celostátních volbách. Strana by podle průzkumu získala 42 procent hlasů a 452 křesel v 650členné Dolní sněmovně. Naopak vládní konzervativci dál ztrácejí, podle sondáže společnosti Find Out Now pro bulvární deník Daily Mirror by je teď volilo jen 22 procent dotazovaných, což by jim zajistilo 80 křesel. (ČTK)