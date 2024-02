Vyšetřovatel obvinil informátora FBI ze lživých informací o Bidenovi

Střelbu při oslavách Super Bowlu v Kansas City vyvolala hádka mezi několika lidmi, dva mladiství jsou již zadrženi. Policie vyvrátila, že by se jednalo o terorismus. Jedna žena v důsledku střelby zemřela, v nemocnici zůstávají tři kriticky zranění, mezi postřelenými bylo devět dětí do 15 let. (NBC)