Co si představíte, když se řekne Indie? Indická vláda má jasno: velká učitelka, největší demokracie a do roku 2047 světová jednička. Premiér Módí vaří elixír z pěti surovin. Je ten recept jedlý? Podcast Romancov & spol. zkoumá i to, proč Indie možná brzy nebude Indie.