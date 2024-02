Společnost Alstom v Česku opět testuje novou generaci vysokorychlostních vlaků TGV M

Zemědělci, kteří se chystají v pondělí protestovat v Praze, musejí upravit příjezdové trasy do hlavního města. Původně chtěli jet po dálnici, s tím ale nesouhlasí policisté. První traktory by do Prahy měly začít přijíždět již v šest ráno, uvedl pražský magistrát.