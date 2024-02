Kandidátem na děkana Katolické teologické fakulty je nynější proděkan Brož, zvolil ho akademický senát. Ještě musí získat církevní schválení z Říma.

Jaroslav Brož. Foto: Karlova Univerzita

Brož získal od senátorů sedm hlasů, jeho protikandidát Albert-Peter Rethmann získal pět hlasů.

Stávající děkan Vojtěch Novotný rezignoval na funkci začátkem prosince, jako důvod uvedl zdravotní důvody. Ve funkci skončí nejpozději k 1. květnu 2024, nový děkan by se měl funkce ujmout od 2. května.

Po kanonicko-právní stránce závisí fakulta na Velkém kancléři, tím je pražský arcibiskup Jan Graubner. Po zvolení kandidáta na děkana musí arcibiskup pražský předložit Dikasteriu pro kulturu a výchovu v Římě, dříve Kongregaci pro katolickou výchovu, k církevnímu potvrzení Apoštolským stolcem jméno zvoleného kandidáta. Následně předloží předseda senátu jméno zvoleného kandidáta rektorce Univerzity Karlovy Mileně Králíčkové, která děkana jmenuje.

Brož je katolickým knězem a biblistou, na fakultě je proděkanem pro studium. Učí na katedře biblických věd a starých jazyků. Na fakultě vyučuje od roku 1994. Zaměřuje se na teologii a biblistiku, které se věnoval také na studijních pobytech v Jeruzalémě a Římě. Je sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na pražském Vyšehradě, čestným kanovníkem Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové a nesídelním kanovníkem Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském.

Akademický senát fakulty se loni zabýval návrhem na odvolání děkana Novotného. Důvodem bylo mimo jiné to, že fakulta dala výpověď historikovi Tomáši Petráčkovi, který dříve veřejně kritizoval konzervativní Alianci pro rodinu a vystupoval smířlivě k manželství pro všechny. Petráček podal koncem loňského roku žalobu na neplatnost výpovědi z fakulty. Informace o Petráčkově výpovědi přitáhla loni pozornost k dění na fakultě. Děkan Novotný to zdůvodnil úsporami a nadbytečností. Petráček však míní, že za jeho koncem byl tlak církevních hodnostářů i děkanovy osobní antipatie.

Na fakultě se konala vnitřní kontrola, trvala od loňského října do letošního ledna, zaměřila se na období od ledna 2021 do září 2023. Podle rektorátu objevila tři významnější pochybení, věnovala se devíti oblastem. Významnější pochybení se týkala organizačních změn v personální oblasti, přijetí násobně vyššího počtu studujících do studijního programu filozofie a etika a toho, že někteří vyučující vykonávají na fakultě činnost bez pracovněprávního vztahu s fakultou. (ČTK)