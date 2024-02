Polská policie dnes zasáhla proti zemědělcům, kteří demonstrovali ve Vratislavi na jihozápadě Polska před zastoupením institucí Evropské unie, uvedl zpravodajský server Onet. Dopravu v centru města podle televize TVN 24 ochromily stovky traktorů.

„Rolníci během demonstrace odpálili petardy a dýmovnice. Na místě zasahovala policie. Rolníci ostře protestovali před zastoupením Evropské komise. Vstup do budovy chránili policisté, kteří se snažili uklidnit situaci, ale rolníci po nich celou dobu házeli vajíčka,“ vylíčil Onet. Pořadatel podle portálu následně demonstraci rozpustil.

Policie ohlásila, že demonstrace je rozpuštěna, ale zemědělci nereagovali. Zablokovali klíčové dopravní uzly ve městě, napsal list Gazeta Wyborcza na svém webu.

Do Vratislavi podle TVN 24 vjely tři stovky traktorů, které přijely před zastoupení Evropského parlamentu a další úřady. Protest ztížil dopravu v metropoli Dolního Slezska. Komplikace začaly už ráno a potrvají zřejmě až do pozdního odpoledne.

Zemědělci protestují proti politice EU a přílivu lacinějších zemědělských výrobků z Ukrajiny. Někteří farmáři přijeli do Vratislavi demonstrovat s pohřebním věncem, svíčkami a rakví, které podle nich symbolizují stav polského zemědělství, napsala Gazeta Wyborzca. Slibovali, že jich do Vratislavi přijedou až 4000, a to nejen z Dolního Slezska. Organizátoři avizovali, že se protestu zúčastní také až 500 traktorů.

Rolníci požadují, aby se EU zřekla „zeleného“ plánu, tzv. Green Dealu, který má představovat reakci na klimatické změny, a také změnila společnou zemědělskou politiku. „Není možné, aby úředníci v Bruselu rozhodovali, jak máme hospodařit s půdou a jak vyrábět potraviny. Požadujeme okamžité uzavření hranic s Ukrajinou,“ řekl Emil Lemański, mluvčí protestujících zemědělců. Ti před kanceláří EP zanechali balík slámy se svými požadavky a trakař s hnojem, dodal polský tisk. (ČTK)