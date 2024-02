Komise odhaduje slabý český růst a nízkou inflaci

Evropská komise pro letošek odhaduje slabý růst české ekonomiky, který bude ale provázen nízkou inflací pod třemi procenty. Vyplývá to ze zimní ekonomické predikce, kterou Komise pravidelně vydává pro všechny členské země.

HDP Česka má letos podle Komise růst o 1,1 procenta a příští rok zrychlit na 2,8 procenta. Pro letošní rok to odpovídá aktuální lednové predikci tuzemského ministerstva financí, které počítá s růstem ve výši 1,2 procenta. Česká národní banka oproti tomu pro letošek předvídá slabší růst na úrovni 0,6 procenta HDP. Příští rok by podle ní měla ekonomika vzrůst o 2,4 procenta.

Česko by podle Evropské komise mělo těžit z oživení domácí poptávky, zlevnění firemních úvěrů a zrychlení v čerpání desítek miliard korun z unijního Plánu obnovy. To všechno by na přelomu letošního a příštího roku mělo vést ke zrychlení investic.

Výkon českého exportu ovšem podle Komise zůstane nižší a bude se pohybovat na úrovni předešlých dvou let. Dané to má být slabším zahraničním oživením poptávky po autech, na jejichž výrobě tuzemské hospodářství do značné míry stojí. Rizikem pro rozvoj české ekonomiky zůstává také vysoká energetická náročnost zdejší energetiky nebo velká otevřenost hospodářství, které je pak náchylnější ke globálním otřesům třeba v dodavatelských řetězcích.

Komise také přichází s odhadem inflace. Česku pro letošek předvídá meziroční míru zdražování na úrovni 2,9 procent a v příštím roce pokles na 2,3 procenta. Česká státní kasa letos kalkuluje s inflací 3,1 procenta. ČNB zase míru letošního zdražování prognózuje ve výši 2,6 procenta a příští rok na úrovni dvou procent.

Evropská komise očekává, že se Češi vrátí k reálnému růstu mezd, které dosud dolů srážela vysoká inflace. S tím, jak reálně porostou výdělky, bude se vytvářet tlak na růst zdražování. Ten by ale podle Komise měly korigovat relativně stabilní ceny energií a potravin. (Evropská komise)