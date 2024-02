Abbás vyzval Hamás k dohodě s o zajatcích

Porodnost klesá po celém světě. „Nikdo vlastně nechápe, co se děje,“ říká finská demografka Anna Rotkirch. V rozhovoru hodnotí přístup mladých k dětem a naznačuje, že by si společnost měla srovnat priority. Co si podle ní mají odpustit politici? „Zaprvé tu bezmyšlenkovitou reakci, totiž návrat k některým opatřením z minulého století.“