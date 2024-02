V Británii další průzkum ukazuje výrazný náskok labouristů, volilo by je 42 procent

Další průzkum preferencí před letošními britskými parlamentními volbami ukazuje výrazný náskok opoziční Labouristické strany. Strana Keira Starmera by získala 42 procent hlasů a 452 křesel v 650členné Dolní sněmovně.

Naopak vládní konzervativci dál ztrácejí, podle sondáže společnosti Find Out Now pro bulvární deník Daily Mirror by je teď volilo jen 22 procent dotazovaných, což by jim zajistilo 80 křesel.

V průzkumu odpovídalo více než 18 000 lidí. Prováděn byl tři týdny na přelomu ledna a února a vyhodnocen byl metodou MRP, která umožňuje zjistit rozložení politických sil v jednotlivých obvodech a přepočty na mandáty. Na průzkumu se podílela konzultantská společnost Electoral Calculus a dnes ho zveřejnil deník Daily Mirror. (Mirror, ČTK)