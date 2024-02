Italský parlament schválil vyšetřovací komisi k reakci bývalé vlády na covid-19

Italský parlament schválil vytvoření komise, která bude vyšetřovat reakci bývalé vlády na pandemii covidu-19. Krok kritizují opoziční strany, které byly v té době u moci, v obavách, že se z vyšetřování stane politický hon na čarodějnice.

Italská sněmovna, v níž nyní dominují pravicové strany z vládní koalice premiérky Giorgie Meloni, schválila návrh zákona o zahájení oficiálního vyšetřování poměrem hlasů 132 ku 86.

Pravicová uskupení byla ostrými kritiky uzávěr a omezení, které zavedla středolevá vláda tehdejšího premiéra Giuseppa Conteho ve snaze zastavit šíření koronavirové infekce. Itálie byla v roce 2020 první západní zemí, která čelila pandemické situaci.

„Tento zákon je šaškárna sehraná zbabělci, nedůstojný čin, který pošlapává povinnosti a funkce této sněmovny a celého parlamentu (…) pro pouhé propagandistické účely,“ prohlásila Angela Raffa, zákonodárkyně z opozičního Hnutí pěti hvězd vedeného Contem.

Výsledky vyšetřování do roku 2027

V komisi zasednou členové všech politických stran z obou komor parlamentu. Aby mohla vést vyšetřování, bude jí umožněno získávat příslušné dokumenty a pořádat slyšení. Jedním z jejích úkolů bude posouzení připravenosti a účinnosti opatření zavedených před příchodem nákazy, a to i s ohledem na postup při případné budoucí pandemii. Výsledky vyšetřování by měly být hotové do konce volebního období v roce 2027.

Světová zdravotnická organizace (WHO) informovala, že v Itálii zemřelo na covid-19 více než 195 000 lidí, což je druhý nejvyšší počet obětí v Evropě po Británii, kde se nyní rovněž odehrává vyšetřování tehdy velmi kritizovaného postupu vlády v souvislosti s pandemií.

Nemám obavy z vyšetřování, řekl expremiér

Zákonodárci z koalice premiérky Meloni tvrdí, že parlament musí podrobněji prozkoumat celou řadu aspektů, včetně toho, proč Itálie neaktualizovala pandemický plán vypracovaný v roce 2006.

Loni byl ve městě Bergamo na severu Itálie, které se na počátku epidemie nacházelo v jejím epicentru, zastaven soudní proces proti Contemu a jeho ministru zdravotnictví Robertu Speranzovi, kteří čelili obvinění ze špatného zvládnutí počátku pandemické krize.

„Nemám žádné obavy z vyšetřování, které bude prováděno,“ řekl Conte ve sněmovně po hlasování o zahájení vyšetřování. (ČTK)