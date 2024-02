Při oslavách Super Bowlu v Kansas City se střílelo

Na náměstí Union Station v Kansas City, kde tisíce fanoušků vítaly vítězný tým Super Bowlu Chiefs, se střílelo. Lidé se v panice schovávali před střelbou a utíkali z náměstí. Na místě je policie, dva ozbrojení lidé byli zadrženi. (KMBC)

Chaos has broken out at the end of the Chiefs Super Bowl parade. Police and military personnel just took off inside of Union Station pic.twitter.com/mqNeodS9r5

— Jacob Meikel (@NPNOWMeikel) February 14, 2024