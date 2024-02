Macron řekl Netanjahuovi, že izraelské tažení v Gaze musí skončit

Izraelská armáda zveřejnila videozáznam, na němž je podle ní vidět skrývající se šéf hnutí Hamás v Pásmu Gazy Jahjá Sinvár. Pokud by se pravost záznamu potvrdila, bylo by to poprvé, kdy byl Sinvár spatřen od doby, kdy se začal skrývat po teroristickém útoku Hamásu na Izrael ze 7. října.