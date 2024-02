Vláda schválila dočasné zařazení HHC na seznam zakázaných návykových látek

Zákaz prodeje HHC a dalších psychoaktivních látek by měl začít platit od 1. března. V platnosti by měl být do začátku ledna 2025, kdy by měl být účinný nový zákon, který bude tuto problematiku řešit komplexně. Po dnešním jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).