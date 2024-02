Před soudce nastupuje druhý a poslední znalec Vítězslav Hálek, který už v minulosti vypovídal. Podle něj nebyla Farma Čapí hnízdo schopná projekt realizovat sama. „Žádost o dotaci navíc neobsahovala značnou část rozvahy. Nebylo jasné, jak a z jakých zdrojů bude projekt financován. Ekonomické parametry se značně odchýlily od původního plánu. Navíc došlo ke změně financování během projektu a nahrazená byla bankovními zdroji (půjčkami),“ řekl Hálek.

Doplnil navíc i to, co říkal už v předchozím soudním líčení, že farma měla nestandardní výnosy. „Byly deklarované značně nestandardní výnosy. Šlo o reklamu. Bez reklamy od Agrofertu by nebylo možné zaplatit značnou část závazků,“ řekl Hálek.

„Bez spojení s Agrofertem byla ta firma neživotaschopná,“ reagoval na dotazy Babišova obhájce.