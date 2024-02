Izrael zveřejnil video, které údajně zobrazuje ukrývajícího se šéfa Hamásu

Izraelská armáda zveřejnila videozáznam, na němž je podle ní vidět skrývající se šéf hnutí Hamás v Pásmu Gazy Jahjá Sinvár. Pokud by se pravost záznamu potvrdila, bylo by to poprvé, kdy byl Sinvár spatřen od doby, kdy se začal skrývat po teroristickém útoku Hamásu na Izrael ze 7. října.

Uvedl to server The Times of Israel (ToI). Sinvár je podle Izraele jedním ze strůjců tohoto útoku.

Záznam zachycuje zezadu muže, který kráčí společně s dalšími lidmi včetně dětí tunelem. Podle armády byl pořízen 10. října a zachycuje šéfa Hamásu spolu s částí jeho rodiny v tunelu pod městem Chán Júnis v Pásmu Gazy. Záznam pochází z bezpečnostní kamery, kterou nalezly speciální síly, uvedl armádní mluvčí.

Armáda tvrdí, že Sinvára dokázala identifikovat díky umělé inteligenci a jeho neobvykle velkým uším. Na záznamu je podle armády ze Sinvárovy rodiny také jedna z jeho manželek, jeho tři děti a bratr Ibráhím. Na videu se zdá, že vůdce Hamásu je v dobré zdravotní kondici. V ruce drží tašku a má na nohou žabky. Jedna z jeho dcer drží panenku.

„Toto či jiné video není to, na čem opravdu záleží. Důležité jsou informace, které shromažďujeme a které nám umožní vypátrat vysoké představitele Hamásu a rukojmí,“ řekl armádní mluvčí Daniel Hagari podle agentury AFP. Dodal, že hon na Sinvára neskončí, dokud ho Izrael nedopadne, „živého či mrtvého“.

Izraelský ministr obrany Joav Galant minulý týden sdělil, že Sinvár je na útěku a přechází z jednoho úkrytu do druhého, připomněla AFP. Izraelské síly dál bombardují Chán Júnis, Sinvárovo rodné město. (ČTK)