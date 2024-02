Na ruském letišti zatkli Němce, u kterého našli šest gumových medvídků s THC

Ruské úřady zadržely na petrohradském letišti Pulkovo německého turistu, který podle nich přicestoval do země se sáčkem šesti gumových medvídků obsahujících látku tetrahydrokanabinol (THC). S odkazem na ruskou federální celní službu o tom dnes informoval server The Moscow Times nebo Rádio Svoboda.

Úřady muže umístily do vazby a stíhají ho podle paragrafu o pašování drog.

Osmatřicetiletý německý občan přicestoval do Ruska za přítelkyní, se kterou si dopisoval, píše Rádio Svoboda. Celníci při prohlídce jeho batohu našli sáček s vyobrazeným listem konopí a šesti černohnědými gumovými medvídky o váze 20 gramů, kteří byli velmi pronikavě cítit, uvedla podle médií federální celní služba.

Rychlý test podle celníku prokázal, že sladkosti obsahují látku tetrahydrokanabinol (THC), která je v Rusku považovaná za narkotikum a její dovoz je zakázán. Muž podle úřadů řekl, že si medvídky koupil ve specializované prodejně ve vlasti, konzumuje je během dlouhých letů, aby mohl dobře spát, a dosud s nimi v jiných zemích neměl problém.

V Rusku mu nyní hrozí od tří do sedm let vězení a pokuta do výše milionu rublů (přes 260 000 korun), pokud bude shledán vinným, podotklo Rádio Svoboda.

Zpravodajský server Fontanka v souvislosti s případem poznamenal, že nejde o první podobnou událost na Pulkovu, byť obvykle se jedná o pasažéry letící z Latinské Ameriky. Loni v prosinci podle něj úřady objevily u ženy letící z Peru čokoládovou tyčinku obsahující list koky a v říjnu u pasažérky cestující z Kolumbie čaj s podobnou ingrediencí. (ČTK)