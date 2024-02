Izraelská armáda tvrdí, že před zahájením pozemní ofenzivy v Rafáhu vypracuje plán a umožní evakuaci tamních civilistů. Podle serveru The Times of Israel (ToI) to řekl náčelník generálního štábu Herci Halevi. V Rafáhu se ukrývá většina obyvatel, kteří za uplynulé čtyři měsíce prchli před boji z jiných částí Pásma Gazy.

„Víme, že je pro nás obtížnější bojovat v prostředí, kde je více než milion lidí a dalších 10 000 bojovníků Hamásu,“ řekl Halevi na tiskové konferenci. Armáda podle něj v minulých fázích války prokázala, že dokáže obyvatelstvo od bojů izolovat. „Máme na to schopnosti. Udělali jsme to v Gaze, udělali jsme to v Chán Júnisu, udělali jsme to v táborech uprostřed (pásma),“ řekl šéf armády.

Podle dnešní bilance úřadů v Gaze, které ovládá Hamás, pokládaný EU a USA za teroristickou organizaci, zemřelo v důsledku bojů od října nejméně 28 473 Palestinců, většinou žen, dětí a mladistvých. Podle Izraele tato statistika zahrnuje také nejméně 10 000 zabitých bojovníků Hamásu.

„Říkám na tomto místě, že obyvatelům Rafáhu bude umožněno se z oblasti evakuovat,“ řekl Halevi. „Není správné, aby byli občané, obyvatelé, rodiny v oblasti bojů. Kdy se tak stane? Jak se to stane? O tom rozhodneme, až přijde čas,“ dodal.

Před vstupem armády do Rafáhu bez jasného plánu na evakuaci civilistů Izrael důrazně varuje mezinárodní společenství v čele se Spojenými státy. Podle zprávy listu Wall Street Journal navrhl Izrael jako jednu z možností postavení 15 stanových městeček po 25 000 stanech po téměř celé délce pobřeží pásma. (ČTK)