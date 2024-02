V Mnichově se kvůli Gaze sejdou zástupci klíčových zemí Evropy i regionu

V Mnichově se setkají zástupci klíčových zemí Evropy, Blízkého východu i USA, mohla by vzniknout kontaktní skupina pro Palestinu, naznačil šéf britské diplomacie David Cameron.

Cameron to dnes řekl v britské Sněmovně lordů a naznačil, že setkání by mohlo položit základy budoucí kontaktní skupiny pro Palestinu.

„Řada arabských zemí je právem nervózní z toho, zda je rozumné se setkávat, než bude (v Pásmu Gazy) platit příměří a bude existovat jasný plán k zastavení bojů,“ řekl Cameron. „Existuje však řada věcí, o kterých se musíme bavit už teď. Co se stane den po skončení příměří? Jak bude vypadat reformovaná palestinská samospráva? Jakou politickou perspektivu nabídneme Palestincům a jak se vypořádáme s bezpečnostními obavami Izraele?“ podotkl také ministr.

Na třídenní konferenci v Mnichově se očekává účast účast pěti desítek šéfů vlád a hlav států a přes stovky ministrů; mimo jiné premiérů Libanonu, Iráku a Kataru, prezidentů Jemenu a Izraele, jordánského krále nebo ministrů zahraničí Saúdské Arábie a Ománu, tedy diplomatických aktérů relevantních pro další vývoj v současné krizi na Blízkém východě.

S válkou v Pásmu Gazy se pojí mimo jiné nárůst antisemitských i protiislámských tendencí v západních zemích; podle průzkumu mezi obyvateli států skupiny vyspělých ekonomik G7, provedeného jako podklad pro mnichovskou konferenci, obavy z islámského terorismu narostly v Itálii, Británii, Německu nebo Francii, kde se dokonce dostaly na první místo žebříčku „indexu bezpečnosti“. Francouzi se podle průzkumu islámského terorismu obávají výrazně více než ruské agrese a o poznání více než klimatické změny.

Cameron označil dění v Pásmu Gazy za tragické

Ve světle očekávaného rozšíření izraelských vojenských operací v Pásmu Gazy i do jižního Rafáhu a narůstajícího počtu zabitých Palestinců, kterých je podle místních úřadů pod kontrolou Hamásu přes 28 000, západní politici nadále čelí tlaku, aby intenzivněji pracovali na dojednání příměří a apelovali na Izrael, aby minimalizoval počet palestinských civilních obětí, nebo boje zcela zastavil. EU, USA i Izrael pokládají Hamás za teroristickou organizaci.

„Co se děje v Pásmu Gazy, je naprosto tragické,“ poznamenal dnes ve Sněmovně lordů Cameron. „Pauzu v bojích, po které voláme, chceme přetvořit v příměří,“ dodal ministr a uvedl, že se zástupci izraelské vlády „osobně hovořil“ ohledně některých vojenských operací, při nichž izraelské síly útočily na civilní infrastrukturu.

Po dlouhotrvajícím příměří mezi Izraelem a Palestinci volají rovněž Spojené státy, nejvýznamnější diplomatický i vojenský partner Izraele. Poté co izraelský premiér Benjamin Netanjahu zamítl poslední návrh dohody o příměří výměnou za propuštění rukojmích zadržovaných Hamásem, dnes šéf americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) William Burns jednal v Káhiře o dalších variantách dohody a šéf americké diplomacie Antony Blinken minulý týden dokončil pátou cestu po Blízkém východě od začátku války loni v říjnu.

Milníky v amerických snahách o eventuální, byť více než nejisté konečné řešení sporu mezi Izraelci a Palestinci jsou mimo jiné nastínění cesty ke vzniku samostatné Palestiny na územích Pásma Gazy a Západního břehu Jordánu, kde bude vládnout reformovaná palestinská samospráva, nebo uznání státu Izrael ze strany Saúdské Arábie, jeho historického nepřítele.

Saúdská Arábie, kterou současný americký prezident Joe Biden dříve označoval za „vyvrhele“, je nyní pro USA na Blízkém východě klíčovým diplomatickým partnerem. Rijád by mohl souhlasit s uznáním Izraele, a dokonce i s pomocí při reformování palestinské samosprávy, pokud se s židovským státem shodne na vytvoření „jasné a věrohodné“ cesty k vytvoření samostatné Palestiny, píše týdeník The Economist. Agentura Reuters nicméně začátkem února s odvoláním na trojici nejmenovaných zdrojů informovala, že Rijád by byl ochotný z této podmínky svolit výměnou za rozšíření bezpečnostní spolupráce se Spojenými státy.

Jak zástupci Spojených států, tak Izraele i Saúdské Arábie se mnichovské konference zúčastní. Zatím však není jasné, jak moc do hloubky půjdou jednání, která dnes britský ministr Cameron avizoval, ani kolik zástupců relevantních zemí se jich skutečně zúčastní. (ČTK)