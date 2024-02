Rusové nemají zájem o Putinovy exkurze do historie

Rozhovor, který vedl s ruským prezidentem Putinem americký moderátor Tucker Carlson, se v ruské televizi stal propadákem. V Moskvě se nedostal ani mezi deset nejsledovanějších pořadů týdne. Předhonily ho seriály a soutěže. Podrobně jsme rozhovor rozebrali zde.

Ačkoliv ruská veřejnost o rozhovor, který má podobu jakéhosi prezidentova poselství národu i světu, nejeví valný zájem, vedení některých ruských měst připravuje promítání jeho záznamu v kinech. Například starosta Vologdy Sergej Voropanov už inzeroval „velký rozhovor na velkém plátně“. Podle něj ne všichni obyvatelé města měli totiž možnost zhlédnout ho na internetu.

Se stejným nápadem přišel předseda saratovské oblastní dumy Michail Isajev: „V kině Vítězství musí zaznít pravda o nezbytnosti vítězství,“ napsal na svém kanálu na Telegramu. Podle něj je rozhovor „výbornou exkurzí do historie Ruska i celého světa“ v podání prezidenta Putina, který se „opírá o fakta a chytře je analyzuje“.

Podle nezávislé agentury Agentstvo může takové promítání v ruských městech překazit vidina prázdných sálů a „dětí chroustajících během řeči prezidenta brambůrky“. Potvrdila to i šéfka středovolžské filiálky Agentury pro správu a využívání památníků Oxana Morozova, která takové promítání rozhovoru s prezidentem uvítala, ale obává se „pustých sedadel“ v kině. „To by nebylo hezké,“ řekla doslova. „A když přijdou děti a při rozhovoru s prezidentem budou jíst popcorn? To bych nedopustila,“ zdůraznila úřednice. (Mediascope)