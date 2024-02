ČR by se mohla zapojit do podpůrné operace pro obyvatele Gazy v polní nemocnici

Česká republika by se mohla zapojit do podpůrné operace pro obyvatele Gazy v polní nemocnici. Po dnešním jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě to novinářům řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Pokud se najde dohoda, musí ji schválit Parlament.

Do operace by se mohl zapojit zdravotní tým. „Předpokládáme, že by polní nemocnice fungovaly na lodích,“ uvedla ministryně. O podporu Česko požádal její protějšek Joav Galant při její návštěvě Izraele minulý týden. O záležitosti v pondělí Černochová diskutovala s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou.

„Je připraven diskutovat se svými kolegy možnosti, které naše armáda má, abychom tomu požadavku vyšli vstříc. Pakliže se dohodneme, ať už s Itálií, Francií, nebo Velkou Británií, a pošleme tam nějaké naše zdravotníky, tak to bude v souladu s článkem 43 ústavy a budeme dávat mandát standardním způsobem – obě komory Parlamentu a vláda,“ dodala Černochová. (ČTK)