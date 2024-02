Úřad OSN nedostal od Izraele plán evakuace civilistů z Rafáhu, řekl mluvčí OCHA

Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN (OCHA) nedostal od Izraele plán možné evakuace civilistů z oblasti Rafáhu, řekl mluvčí úřadu agentuře Reuters. Izraelská vláda přitom nedávno vyzvala úřady OSN, aby s Izraelem spolupracovaly při evakuaci civilistů z míst bojů.

Izrael se chystá k velké pozemní operaci i do oblasti Rafáhu u egyptských hranic, kam od října před boji utekl přes milion Palestinců.

„Nedostali jsme žádné oficiální sdělení od izraelských úřadů,“ řekl dnes agentuře Reuters mluvčí OCHA Jens Laerke. Dodal, že úřad OSN se ale nebude v žádném případě podílet na nucené evakuaci civilistů. „Neexistuje žádný plán, který by evakuaci civilistů umožnil,“ dodal Laerke.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu minulý týden nařídil armádě připravit plán evakuace civilistů z Rafáhu, aby tam vojáci mohli zničit podle něj „zbytek jednotek“ Hamásu. Egypt v posledních týdnech posílil ochranu svých hranic, aby zabránil masovému přílivu běženců na své území.

Americký deník Wall Street Journal (WSJ) dnes napsal, že Izrael předložil v předchozích dnech egyptské vládě plán evakuace, který předpokládá zřízení 15 míst na pobřeží Pásma Gazy od jihu až na úroveň města Gaza, které leží na severu. V každém z těchto míst by mělo být na 25 000 stanů pro palestinské uprchlíky. WSJ s odvoláním na egyptské činitele uvedl, že izraelská vláda očekává, že tyto tábory, v nichž by byla i zdravotnická zařízení, by financovaly Spojené státy a arabské země.

USA i další státy odrazují Izrael od velké operace v Rafáhu a tlačí na dohodu o příměří. Americký prezident Joe Biden opakovaně řekl, že Izrael by neměl operaci v Rafáhu provést bez plánu na ochranu civilistů. I šéf americké diplomacie Antony Blinken postup Izraele v Gaze kritizoval s tím, že při tom umírá příliš mnoho civilistů. Podobně se dnes vyjádřil italský ministr zahraničí Antonio Tajani. „V této fázi je reakce Izraele proti palestinskému civilnímu obyvatelstvu nepřiměřená,“ řekl Tajani italskému rozhlasu. „Umírá příliš mnoho palestinských civilistů,“ dodal.

Také německá ministryně zahraničí Annalena Baerbock dnes vyjádřila obavy ohledně chystané větší pozemní operace v Rafáhu, ačkoliv též uvedla, že je „jasné, že i tam sahá síť teroristické organizace Hamás“.

Izrael v oblasti Rafáhu už od loňska provádí letecké údery. Tento týden v pondělí bombardoval Rafáh tak, že při tom zemřelo sedm desítek lidí. Akci zdůvodnil operací na záchranu dvou rukojmích a zabitím mnoha teroristů.

Egyptský deník Al-Ahrám dnes napsal, že tisíce Palestinců už z Rafáhu kvůli bombardování a blížící se pozemní operaci utíkají do střední části Gazy. Záběry celých rodin i s malými dětmi odjíždějících z Rafáhu na různých dopravních prostředcích, včetně povozů s osly, přinesla například agentura AFP.

Jihoafrická vláda, která u Mezinárodního soudního dvora (ICJ) viní Izrael z genocidy v Gaze, dnes požádala tento soud OSN, aby využil svých kompetencí a zabránil porušování práv Palestinců v Gaze. ICJ minulý měsíc nařídil Izraeli, aby zabránil možnému páchání genocidy v Gaze a zvýšil humanitární pomoc. O tom, zda se Izrael v Gaze genocidy dopouští, zatím soud nerozhodoval. (ČTK)