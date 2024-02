Severovýchod USA se připravuje sněhovou bouři, zavírají školy i úřady

Severovýchod Spojených států se připravuje na silnou bouři, při které by mohlo místy napadnout i více než 30 centimetrů sněhu. V několika státech úřady proto vydaly dopravní varování a upozornily, že mohou být rušeny lety. V New Yorku dnes zůstanou zavřené školy a žáci se budou učit dálkově.

Starosta New Yorku Eric Adams v prohlášení varoval, že na pobřeží budou hrozit záplavy, očekává se špatná viditelnost na silnicích a vydatné sněžení. „Pokud zítra (v úterý) nemusíte být na silnicích, zůstaňte prosím doma,“ vyzval.

Nejsilnější sněžení se očekává na severních předměstích New Yorku a v jihozápadní části státu Connecticut, kde by mohlo podle Národní meteorologické služby napadnout 30 až 38 centimetrů sněhu. Poryvy větru by mohly u pobřeží státu Massachusetts dosahovat rychlosti 97 km/h a ve vnitrozemní části Nové Anglie 64 km/h.

„Zítra ráno (v úterý) bude dojíždění do práce nepříjemné,“ řekla včera meteoroložka Christina Speciale v Albany, hlavním městě státu New York. „Jde o rychle se pohybující bouři, takže do zítřejšího (úterního) odpoledne by se mělo vše uklidnit,“ dodala.

Práce z domova, uzavřené školy a zpoždění letů

Guvernérka státu Massachusetts Maura Healey nařídila všem státním zaměstnancům, kteří nezajišťují kritickou infrastrukturu, aby se dnes nehlásili do práce. Školy byly uzavřeny také v Bostonu a několika dalších městech a obcích. Starostka Bostonu Michelle Wu řekla, že azylové domy pro bezdomovce zůstanou otevřené. Též varovala, že může docházet k výpadkům elektřiny a záplavám na pobřeží.

Guvernér státu Rhode Island Dan McKee podepsal nařízení o uzavření státních úřadů. K omezení cestování na silnicích na jen nezbytně nutné případy mezitím vyzvaly úřady v Pensylvánii.

Letiště v regionu požádala cestující, aby se o případném zrušení a zpoždění letů informovali u leteckých společností, zatímco dodavatelé energií upozornili, že připravují na možné výpadky, ke kterým by mohlo dojít v důsledku pádu stromů a větví na elektrické vedení. (ČTK)