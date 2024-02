Hladiny řek v hradeckém kraji klesají, první stupně zůstávají na devíti místech

Vzedmuté hladiny řek v Královéhradeckém kraji v noci na dnešek dál klesaly. První povodňové stupně dnes ráno zůstávaly na devíti místech. V pondělí odpoledne byly povodňové stupně na 14 místech. Vyplývá to z dat Povodí Labe.

Kvůli zvýšené hladině Orlice zůstává uzavřená zaplavená silnice II/298 vedoucí z Třebechovic pod Orebem do Krňovic na Hradecku a dál do Býště. Řidiči ji mohou minout například objížďkou přes Běleč nad Orlicí.

První povodňový stupeň, bdělost, byl ráno na Orlici v Týništi nad Orlicí, Metuji v Krčíně a na Úpě ve Zlíči. Na Labi první stupně platily na přehradě Les Království u Dvora Králové nad Labem, ve Stanovicích a na soutoku Labe a Orlice v Hradci Králové. Bdělost byla dále na Cidlině v Novém Bydžově a v Chlumci nad Cidlinou a na Bystřici v Rohoznici.

S výjimkou severní části Náchodska platí i dnes v celém kraji výstraha meteorologů před záplavami. Hladiny řek jsou po vytrvalých deštích v Královéhradeckém kraji vzedmuté od minulého týdne.

Řeky zatím žádné větší škody nezpůsobily. „Nemáme informace o výskytu mimořádných situací na vodních tocích, významný rozliv vody mimo koryta toků nepředpokládáme,“ informovalo Povodí Labe.

Dnes by mělo být v Královéhradeckém kraji oblačno až zataženo, později polojasno. Ojediněle se čekají přeháňky. V polohách nad 800 metrů nad mořem by přeháňky mohly být smíšené nebo sněhové. Teploty se čekají od pěti do osmi stupňů Celsia, na horách od minus jednoho do plus tří stupňů. (ČTK)