Při střelbě v newyorském metru zemřel člověk, pět lidí bylo zraněno

Při včerejší střelbě v newyorském metru zemřel jeden člověk a pět dalších lidí bylo zraněno. S odvoláním na policejní zdroje o tom informují americká média. Střelce podle nich policie zatím nedopadla. Zranění čtyř lidí jsou vážná.

Zatím neznámý útočník podle agentury AP spustil palbu na nástupišti jedné ze stanic ve čtvrti Bronx během odpolední dopravní špičky okolo 16.30 místního času (22.30 SEČ). Zatímco podle agentury je obětí střelce muž ve věku okolo 30 let, web listu New York Post píše, že zemřela dívka, které stejně jako několika zraněným ještě nebylo 18 let.

Policie zatím okolnosti zločinu nezveřejnila. Podle AP uvedla, že po střelci intenzivně pátrá. (ČTK)