Španělská policie zadržela v Algericas osm tun kokainu

Španělská policie zadržela osm tun kokainu ze Surinamu ukrytého v kontejneru maskovaném jako generátor elektřiny v jižním přístavu Algeciras. Uvedly to dnes tamní daňové úřady.

Zásilka kokainu, jedna z největších, jaká kdy byla ve Španělsku zachycena, byla uvnitř kovové konstrukce navržené tak, aby unikla detekci ze skenerů. Tři lidé byli zatčeni.

Celníci ale odhalili velké množství naskládaného zboží, které prakticky zaplnilo kontejner, a tak jej násilím otevřeli.

Pašeráci drog naplánovali trasu navrženou tak, aby odhalení skutečného obsahu nákladu bylo co nejobtížnější. Ze Surinamu putoval do Panamy a odtud do Algeciras. Jeho dalším cílem bylo Leixoes v Portugalsku, odkud měl být přepraven po silnici zpět do Španělska. (Reuters)