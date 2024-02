Strakoničtí vojáci se vydají na půlroční zahraničí misi do Lotyšska

Vojáci strakonického 25. protiletadlového raketového pluku se v červenci vydají na půlroční zahraničí misi do Lotyšska. Budou tam působit se specialisty z 53. pluku průzkumu a elektronického boje z Opavy. Informovala o tom mluvčí strakonického protiletadlového útvaru Jana Samcová.

„V Lotyšsku budou naši vojáci plnit úkoly force protection, tedy ochrany sil,“ řekl velitel 25. protiletadlového raketového pluku Luděk Teger. Součástí české jednotky budou i jednotlivci z řad příslušníků aktivní zálohy. Minulý týden se strakoničtí vojáci na misi připravovali v újezdu Doupov. Cvičili například ochranu logistických konvojů a reakce na případné incidenty, které mohou nastat.

Nebude to první mise strakonických vojáků v Pobaltí. V červenci 2021 vyrazili do Litvy jako součást alianční mise předsunuté přítomnosti. Bylo to poprvé v historii, kdy na takovou operaci jeli. Strakoničtí vojáci tehdy byli součástí bojového uskupení pod vedením německé armády.

Mise v Lotyšsku je součást takzvané alianční předsunuté přítomnosti, což je jedním z hlavních výstupů Varšavského summitu z července 2016. Spočívá ve vytvoření čtyř bojových uskupení umístěných v Polsku pod vedením USA, v Litvě pod vedením Německa, v Lotyšsku pod vedením Kanady a v Estonsku pod vedením Velké Británie. (ČTK)