Soud musí znovu otevřít kauzu pádu mostu ve Vilémově, kde v roce 2014 zemřeli čtyři lidé. Další dva utrpěli zranění. Nejvyšší soud zrušil rozsudek nad čtyřmi obžalovanými. Odmítl dovolání jednoho.

Nejvyšší soud zrušil rozsudek nad Michalem Hejkalem, Milanem Macurou, Jurajem Noskem a Františkem Lízalem. Zároveň ale odmítl dovolání odsouzeného Romana Bednaříka.

Téměř 90 let starý klenutý most přes říčku Hostačovku ve Vilémově procházel v roce 2014 rekonstrukcí, která byla součástí modernizace silnice druhé třídy 345 mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem. Kraj Vysočina zakázku za více než 200 milionů korun zadal konsorciu stavebních firem M-Silnice a Strabag. Most opravovala jako subdodavatel společnost Bögl & Krýsl.

Most se zřítil 4. září 2014. Pod klenbou pracovala skupina dělníků. Dva zraněné se podařilo vyprostit. Čtyři na místě zemřeli.

Před Okresním soudem v Havlíčkově Brodě původně čelilo obžalobě deset lidí, proces měl složitý vývoj. Jako první byli pravomocně odsouzeni stavbyvedoucí Josef Spour a Roman Bednařík. Dostali dva roky vězení s podmínečným odkladem na tři roky a také zákazy činnosti. Podle rozsudku, který obstál i před Nejvyšším soudem, se dopustili obecného ohrožení z nedbalosti. (ČTK)