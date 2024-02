Praha upraví podobu plánované stanice metra D Nové Dvory

Praha nechá upravit projekt plánované stanice metra D Nové Dvory tak, aby odpovídal budoucí zástavbě, kterou v jejím okolí připravuje magistrát. Vyplývá to z materiálu, který schválili radní hlavního města.

Město si k výstavbě na pozemcích v okolí stanice nechalo zpracovat územní studii, mají tam být byty, obchodní a administrativní budovy, kulturní centrum či P+R parkoviště.

Vedení města dnes uložilo dopravnímu podniku (DPP), aby zajistila změny původního projektu ve spolupráci s městskou příspěvkovou organizací Pražská developerská společnost (PDS), která má na starosti přípravu okolní výstavby. Cílem je podle schváleného dokumentu zajistit, aby stanice technicky a koordinačně odpovídala plánům magistrátu. Město nyní připravuje změnu územního plánu, která je pro výstavbu nutná.

Jižní vestibul stanice metra bude mít podle dnes schváleného dokumentu výstupy na ulici i do obchodní pasáže, která propojí budovy pod ulicí Libušská a nabídne výstup do kulturního centra a dále ke sportovním zařízením, do parku, ke škole nebo na sídliště Krč. Součástí úprav projektu budou také nová propojení podzemních garáží a vjezdy do nich či přeložky inženýrských sítí.

Nájemní byty, kanceláře, školka, školy, poliklinika

Nová čtvrť kolem budoucí stanice má mít podle dřívějších informací okolo 2000 převážně městských nájemních bytů. Na rozloze téměř 30 hektarů mají podle studie zadané magistrátem vyrůst kanceláře, obchody, školka, základní i střední škola, poliklinika, venkovní hřiště a sportovní hala nebo komunitní kulturní centrum s knihovnou. Vedle bytů, obchodů a kanceláří mají mít Nové Dvory také tři náměstí, z nichž některá budou propojena parkem Jalodvorská louka. Stanici metra má na tramvajovou síť napojit prodloužená trať z Libuše. Jednotlivé části čtvrti město plánuje stavět deset až 15 let.

Stavba nové linky pražského metra začala předloni, ve výstavbě je úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova. Navazovat má úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory, u kterého se nyní zabývá soutěží na výstavbu antimonopolní úřad kvůli stížnosti z tendru vyřazeného sdružení firem PORR, Vinci a Marti (PVM). ÚOHS před časem rozhodl o zrušení výběru sdružení vedené firmou Subterra, která tendr vyhrála, a DPP proti rozhodnutí podal rozklad. Úřad řeší i další podnět ohledně vyloučení PVM, u kterého zatím nerozhodl. (ČTK)