Zemřel držitel světového rekordu v maratonu Kelvin Kiptum. Jako první zaběhl závod pod dvě hodiny a jednu minutu

Zemřel držitel světového rekordu v maratonu Kelvin Kiptum. Čtyřiadvacetiletý Keňan zahynul i se svým koučem Gervaisem Hakizimanou při autonehodě v Keni, oznámil na síti X bývalý premiér africké země Raila Odinga. Agentuře AP zprávu potvrdila keňská atletka Milcah Chemos.

Kiptum zaběhl na maratonu světový rekord loni v říjnu v Chicagu, když trať zdolal za dvě hodiny a 35 vteřin. Jako první člověk tak maraton zaběhl pod dvě hodiny a jednu minutu. Jeho rekord oficiálně potvrdila mezinárodní atletická federace minulý týden.

Loni v dubnu Kiptum vyhrál také maraton v Londýně s časem dvě hodiny, jedna minuta a 25 sekund. (Sky News, AP, Olympics)

World Athletics is deeply saddened to hear that marathon world record-holder Kelvin Kiptum died in a road traffic accident on Sunday at the age of 24.

