V části Berlína skončily opakované spolkové volby ze září 2021

V části Berlína se dnes opakovaly spolkové volby ze září 2021, výsledek nového hlasování očekává berlínská ústřední volební komise v noci na pondělí. Volby v roce 2021 v německé metropoli vyústily v chaos, proto ústavní soud nařídil jejich nové uspořádání ve 455 z 2256 berlínských volebních okrsků.

Výsledek dnešního hlasování nijak neovlivní parlamentní většinu vlády sociálnědemokratického kancléře Olafa Scholze, drobné změny v rozložení parlamentních sil nicméně vyloučeny nejsou.

Hlasování, kterého se mohlo zúčastnit 550 000 z 2,5 milionu berlínských voličů, začalo v 08:00. Volební místnosti se uzavřely v 18:00 a postupně lze ve večerních hodinách očekávat první průběžné výsledky. Jasno o hlasování bude podle berlínské volební komise v pondělí v 01:30.

Volby se konaly ve všech 12 berlínských volebních obvodech, v každém ale v jiném rozsahu. Například v Lichtenbergu se hlasovalo pouze ve zhruba třech procentech volebních okrscích, což tamní levicové poslankyni Gesine Lötzsch prakticky zaručilo, že si křeslo ve Spolkovém sněmu udrží. Stejně tak může s poslaneckým křeslem počítat Gregor Gysi, který je rovněž členem postkomunistické Levice. Gysi v roce 2021 získal přímý mandát v berlínském obvodě Treptow-Köpenick, kde se dnes znovu volilo ve zhruba 3,5 procenta okrsků.

Jistota udržení poslaneckých mandátů Gysiho a Lötzsch je pro Levici klíčová, neboť se díky tomu udrží ve Spolkovém sněmu. V září 2021 totiž strana skončila se 4,9 procenta těsně pod pětiprocentní hranicí. Do Spolkového sněmu se nakonec dostala, protože splnila náhradní podmínku v podobě zisku nejméně tří přímých mandátů. Tehdy získala přesně tři přímé mandáty, z toho dva v Berlíně.

Výměnu poslanců nevylučují německá média v Pankowě, kde se znovu hlasovalo ve 180 z 215 okrsků. Zda si tam udrží mandát Stefan Gelbhaar z ekologické strany Zelení, to bude jasné později večer, případně v noci.

Hlasování i přes výzvy politiků, šéfky spolkové volební komise Ruth Brand a šéfa berlínské volební komise Stephana Bröchlera doprovázel malý zájem voličů. Dopoledne do volebních místností přicházeli pouze jednotlivci, žádné fronty se netvořily. Bröchlerův úřad pozdě odpoledne oznámil, že v 16:00 volební účast činila 54,1 procenta, v roce 2021 to ve stejnou dobu bylo zhruba o čtyři procentní body více. Tento údaj vychází z poměru voličů ve volebních okrscích ze září 2021. Pokud by se bral v úvahu jen počet voličů, který dnes mohl volit, účast v 16:00 byla 40,2 procenta.

Opakované volby se týkaly i někdejší konzervativní kancléřky Angely Merkel, která hlasovala už v lednu korespondenčně, uvedla agentura DPA.

Dnešní opakované volby parlamentní stabilitu vlády kancléře Olafa Scholze nijak neohrozí, neboť jeho sociální demokraté (SPD) s koaličními Zelenými a liberálními svobodnými demokraty (FDP) si pohodlnou většinu ve Spolkovém sněmu bez problémů udrží. V 736členném zákonodárném sboru mají teď vládní strany 417 hlasů.

Na to, že se na vládní většině prakticky nic nezmění, poukázal mimo jiné deník Berliner Morgenpost. „Možné jsou ale menší přesuny, kdy by někteří poslanci mohli o svá místa ve Spolkovém sněmu přijít a jiní se zase do parlamentu dostat,“ napsal deník. Ten také uvedl, že nízká volební účast by mohla i snížit nynější počet 29 poslanců zastupujících Berlín.

„Kolika poslanců se to bude týkat, je ale těžké určit. Podrobnosti budou známy pravděpodobně až v pondělí,“ dodal Berliner Morgenpost.

Nejprodávanější německý deník Bild si povšimnul, že na kandidátní listině stála i někdejší poslankyně pravicově populistické strany Alternativa pro Německo (AfD) Birgit Malsack-Winkemann. Ta je od roku 2022 ve vazbě, kde čeká na soud v případu chystaného puče extremistů z hnutí takzvaných Říšských občanů. Opakované volby se totiž musely konat se stejnými kandidáty, jako tomu bylo v září 2021, pokud kandidáti sami nepožádali o vyškrtnutí.

„To paní Malsack-Winkemann očividně neučinila,“ napsal deník Bild. Magazín Focus k tomu poznamenal, že pro sebe mohla hlasovat, protože i lidé ve vazbě mají právo hlasovat poštou.

Dnešní opakované volby byly proti září 2021 poklidné a bez větších nedostatků, přesto volební komise zaznamenala několik drobných incidentů. Kvůli dopravní nehodě otevřela jedna z volebních místností v Kreuzbergu se zpožděním. Se zpožděním začalo hlasování také v jedné části Pankowa, kde komise neměla klíče. Původní zprávu, že v Pankowě se opil člen jednoho volebního výboru, kterého následně musel nahradit zástupce, ústřední komise dementovala. Uvedla, že muž byl ve skutečnost nahrazen kvůli tomu, že s ostatními odmítal spolupracovat. (ČTK)