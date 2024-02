Bek: Elektronicky bylo k dnešku podáno 55 000 přihlášek na střední školy

Do systému DiPSy bylo podle ministra školství Mikuláše Beka (STAN) podáno k dnešku asi 55 000 elektronických přihlášek na střední školy. Zhruba dva až tři tisíce z nich jsou v systému vícečetně, jsou zcela identické.

Za tuto možnost někteří rodiče i ředitelé škol systém kritizovali, podle Beka to ale bylo nutné ze zákona, možnost více přihlášek je totiž i v papírové podobě. Ministr to dnes řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. V pátek společnost Cermat, která je za přijímací řízení zodpovědná, informovala, že duplicitní přihlášku lze nově v systému vzít zpět.

Podle Beka možnost opakovaného podání přihlášky musela v systému být. „Přikazuje nám to správní řád, zákon,“ vysvětlil. Podle něj nyní kdokoliv může poslat jakékoliv množství přihlášek nebo je měnit až do konce lhůty k jejich podání. „Já bych byl raději, kdybychom se rovnou mohli posunout k čistě elektronickým přihláškám, ale to není možné. To bychom znevýhodnili děti, které doma nemají tu technologii,“ dodal.

Bek znovu obhajoval, že systém byl spuštěný jako nedostatečně vyzkoušený a jeho spuštění muselo být kvůli problémům o 1,5 dne odloženo. Další možností podle něj bylo jeho spuštění rovnou plánovat až na příští rok a letos ještě nechat papírové přihlášky. „Na vysoké školy podáváme přihlášky elektronicky už více než 20 let. Na střední školy zůstal v platnosti proces, který je archaický,“ kritizoval Bek předchozí vlády.

Vznik systému elektronického přihlašování, který vytvořil Cermat, označil za „guerillový“ nestandardní způsob pro výjimečné situace. Média již dříve informovala o tom, že na něm pracovalo pět programátorů na dohodu o provedení práce (DPP) a programoval ho i syn ředitele Cermatu Miroslava Krejčího. Podle Beka systém stál „zatím jednotky milionů a nebude stát víc než deset milionů“.

Na střední školy by se letos mohlo podle ministerstva hlásit 106 000 žáků devátých tříd základních škol a tisíce dalších uchazečů, například zájemců o víceletá gymnázia, studentů středních škol, kteří chtějí změnit obor, nebo dospělých uchazečů, kteří se hlásí do dálkového či večerního studia. Podle Cermatu by systém DiPSy mohlo využít 50 až 70 procent rodičů. (ČTK)