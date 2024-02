Lipavský: NATO je v aktuálně nejsilnější pozici, co kdy bylo

NATO je v aktuálně nejsilnější pozici, co kdy bylo, řekl k Trumpovu výroku o pomoci spojencům ministr zahraničí Jan Lipavský. Evropské země plní své úkoly, dodal. Trump řekl, že USA by pod jeho vedením před Ruskem nebránily země NATO, jež nedávají dost na obranu.

Trump, který se uchází o republikánskou nominaci na prezidenta, ve městě Conway v Jižní Karolíně před svými příznivci vzpomínal na setkání s prezidentem jisté „velké země“, který se ho prý zeptal: „Když nebudeme platit a napadne nás Rusko, budete nás chránit?“ Na to podle svých slov Trump odvětil: „Ne, neochránil bych vás. Ve skutečnosti bych je povzbuzoval, ať si dělají, co k čertu chtějí,“ řekl s tím, že státy musí platit své účty za obranu.

Lipavský uvedl, že nebude a nemůže komentovat každý výrok z americké kampaně. „NATO je aktuálně v nejsilnější pozici, co kdy bylo, a to jak díky pevné transatlantické vazbě, tak díky domácím úkolům, které evropští spojenci v oblasti odstrašení a obrany plní,“ sdělil ČTK. NATO podle něj čelí největší hrozbě od konce druhé světové války, a proto členové navyšují obranné rozpočty a zajišťují nové schopnosti, přičemž nakupují často právě v USA.

Šéf diplomacie kampaň sleduje přímo v USA, kde je aktuálně s rodinou na dovolené. Lipavský doplnil, že proto doufá, že se Trump nedozví o Babišových výrocích ohledně nákupu F-35 nebo vyjádření šéfky poslanců ANO Aleny Schillerové, která oponovala výdajům na zbrojení slovy „nejsme ve válce, chceme žít v míru“. Babiš opakovaně kritizuje nákup letounů za 150 miliard korun. Prohlásil mimo jiné, že od smlouvy by v případě zpoždění dodávek odstoupil.

Babiš čte Trumpovo prohlášení jako kampaň. „Nevěřím tomu. Já jsem se s ním setkal pětkrát. V soukromí je velice příjemný, ale když vyleze na pódium, mění se v šelmu a je to jiný člověk,“ řekl Babiš CNN Prima News. Prohlášení nevěří a bere ho s rezervou, protože jde o součást kampaně. „Nevěřím, že by to myslel vážně,“ dodal Babiš. Trump to podle něj přehnal, ale kdyby se znovu stal prezidentem, podobný krok by si nemohl dovolit.

Babiš před rokem v prezidentské kampani upoutal v Česku i zahraničí podobným výrokem. V předvolební debatě tehdy prohlásil, že by po zvolení na Hrad nevyslal české vojáky na obranu v případě napadení Polska či pobaltských zemí. Později od výroku couvl s tím, že kolektivní obranu NATO nikdy nezpochybnil.

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) dnes naopak v Partii řekl, že slova bere velmi vážně, protože Trump je opakuje osm let. Stejně jako místopředseda poslaneckého klubu STAN Jan Lacina ocenil, že nynější vláda dosáhla požadované hranice dvou procent HDP na obranu. „Evropa musí myslet také na svou vlastní bezpečnost, musí se zařídit sama, Spojené státy za nás nemusí tahat horké brambory, jak jsme to zažili v první a druhé světové válce,“ podotkl.

Poslankyně Karla Maříková (SPD) řekla, že Trump není žádný válečný štváč. „Nemám pocit, že by Rusko chtělo napadnout zbytek Evropy. Vnímám to tak, že to řekl na své kampani a není to jako nějaká hrozba pro zbytek Aliance,“ uvedla. Europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM) řekla, že NATO pro ni nikdy nebylo zárukou bezpečnosti. (ČTK)