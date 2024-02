Papež svatořečil první ženu z Argentiny, obřadu se zúčastnil i prezident Milei

Papež František prohlásil za svatou argentinskou řeholnici Maríu Antonii de Paz, která se tak stala první svatořečenou ženou z papežovy rodné země. Kanonizační mše v bazilice svatého Petra ve Vatikánu se zúčastnil také nový argentinský prezident Javier Milei, který v minulosti papeže nevybíravými slovy kritizoval.

Informovaly o tom zahraniční tiskové agentury.

María Antonia de Paz y Figueroa, známější jako Mama Antula, byla argentinská římskokatolická řeholnice z 18. století. V mládí se vzdala rodinného bohatství, aby pečovala o chudé a nemocné. Pořádala též populární duchovní cvičení včetně meditací, jejím vzorem byli jezuité. Papež František, sám jezuita, ji v pátek označil za „dar argentinskému lidu a také celé církvi“.

Svérázný pravicový libertarián Milei v minulosti napadal papeže Františka za to, že obhajoval sociální spravedlnost, výrazy jako imbecil, ale i horšími. Od nástupu do úřadu loni v prosinci však svůj tón zmírnil, uvedla agentura Reuters. Papež tehdy oponoval, že těmto urážkám nevěnuje příliš pozornosti a že důležité je, co politici dělají v úřadu, ne v předvolební kampani.

Při dnešní bohoslužbě seděl prezident Milei v první řadě a na konci obřadu s papežem prohodil pár slov, potřásli si rukama a objali se. V pondělí jej má František přijmout na soukromé audienci.

V sobotním rozhovoru v argentinské rozhlasové stanici Milei prohlásil, že František je „nejdůležitějším Argentincem v dějinách“ a že se těší na vzájemný plodný dialog. Vyjádřil také naději, že se 87letý papež bude těšit natolik dobrému zdraví, aby mohl přicestovat na návštěvu Argentiny.

František, někdejší arcibiskup Buenos Aires, si pohněval řadu svých krajanů, když od svého zvolení papežem v roce 2013 svou rodnou zemi nenavštívil. Papež říká, že se na cestu do vlasti možná konečně vydá v druhé polovině letošního roku.

Milei svou týdenní zahraniční cestu, která jej zavedla mimo jiné do Izraele, v pondělí uzavře setkáním s italským prezidentem Sergiem Mattarellou a premiérkou Giorgiou Meloni. (ČTK)